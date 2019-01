sino AG: Jahresabschluss festgestellt; Dividendenvorschlag: 0 Cents; Zukünftige Dividendenpolitik wird voraussichtlich wesentlich von Liquiditätsveränderungen in der sino Beteiligungen GmbH bestimmt DGAP-Ad-hoc: sino AG / Schlagwort(e): Dividende/Jahresergebnis sino AG: Jahresabschluss festgestellt; Dividendenvorschlag: 0 Cents; Zukünftige Dividendenpolitik wird voraussichtlich wesentlich von Liquiditätsveränderungen in der sino Beteiligungen GmbH bestimmt 31.01.2019 / 11:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Düsseldorf, 31.01.2019 Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der sino AG für das Geschäftsjahr 2017/2018 wurde vom Aufsichtsrat gebilligt und festgestellt, auch der vom Vorstand aufgestellte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017/2018 wurde gebilligt. Vorstand und Aufsichtsrat haben heute beschlossen, der voraussichtlich am 3. Mai 2019 stattfindenden Hauptversammlung der sino AG vorzuschlagen, für das abgelaufene Geschäftsjahr keine Dividende auszuschütten (im Vorjahr 0,10 Euro je sino Aktie). Dieser Dividendenvorschlag erfolgt vor dem Hintergrund der getätigten erheblichen Investitionen der sino Beteiligungen GmbH in den Aufbau der Trade Republic Bank GmbH, eines Fintech, an dem die sino Beteiligungen GmbH per heute mit rund 54,6% beteiligt ist. Zukünftig wird die Dividendenpolitik der Gesellschaft neben dem Ergebnis der sino AG voraussichtlich im Wesentlichen durch liquiditätswirksame Vorgänge in der sino Beteiligungen GmbH bestimmt werden. Das sind beispielsweise zum einen die auf den derzeit rund 25%-igen Anteil an der tick Trading Software AG ("tick-TS AG") entfallenden Dividendenzahlungen der tick-TS AG (im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich 328.000 Euro Bruttodividende, nach 288.000 Euro im Vorjahr) sowie zum anderen beispielsweise auch mögliche Veränderungen im Anteilsbesitz an der Trade Republic Bank GmbH. Der Vorstand der sino AG beurteilt die bisherige Entwicklung und die Zukunftsaussichten der Trade Republic Bank GmbH unverändert positiv. Die sino Beteiligungen GmbH, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der sino AG, beabsichtigt derzeit, mittelfristig mit mindestens 25% an der Trade Republic Bank GmbH beteiligt zu bleiben. Zu Anteilsveränderungen gegenüber dem heutigen Stand kann es oberhalb dieser Beteiligungshöhe zum Beispiel durch Verwässerungen im Rahmen künftiger Kapitalerhöhungen kommen, an denen die sino Beteiligungen GmbH nicht oder nicht im Umfang ihrer dann bestehenden Beteiligung teilnimmt. Kontakt: Karsten Müller Syndikus / Prokurist Tel. +49 211 3611 2220 31.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: sino AG Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49(0)211 3611-0 Fax: +49(0)211 3611-1136 E-Mail: info@sino.de Internet: www.sino.de ISIN: DE0005765507 WKN: 576550 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 771299 31.01.2019 CET/CEST ISIN DE0005765507 AXC0139 2019-01-31/11:18