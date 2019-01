IRW-PRESS: The Yield Growth Corp.: YIELD GROWTH platziert Urban Juve-Produkte in 20 Ladengeschäften

YIELD GROWTH platziert Urban Juve-Produkte in 20 Ladengeschäften

31. Januar 2018 - Vancouver, B.C. - The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS)(OTC:BOSQF) (Frankfurt:YG3) gibt bekannt, dass seine Urban Juve-Hautpflegeprodukte ab sofort in 20 Ladengeschäften in ganz Kanada erhältlich sind und das nur einen Monat nach dem Verkaufsstart im Einzelhandel.

Unsere mit Hanfwurzelöl angereicherte Linie findet aufgrund ihrer Einzigartigkeit bei Naturheilpraktikern, Spas und der Wellnessbranche im Allgemeinen hohe Akzeptanz, sagte Sandi Lesueur, President von Urban Juve. Unser Vertriebsziel besteht darin, bis April 2019 in 60 Ladengeschäften erhältlich zu sein. Sobald unsere US-Verpackung vertriebsfertig ist, wollen wir den Vertrieb in ganz Nordamerika ausbauen.

Darüber hinaus bemüht sich Urban Juve, eine hundertprozentige Tochter von Yield Growth, im Rahmen seiner internationalen Wachstumsstrategie um den Aufbau von Beziehungen zu internationalen Einzelhandelsketten. Außerdem arbeitet Urban Juve daran, seine Affiliate-Marketing-Partnerschaften über E-Commerce-Seiten auszubauen. Die Verpackung für den nordamerikaweiten Vertrieb befindet sich derzeit in Entwicklung.

Nachdem die Produktentwicklung, die Patentanmeldungen, die Betriebssysteme und Vertriebs- und Marketingplattformen nun auf den Weg gebracht sind, ist The Yield Growth Corp. zuversichtlich, dass seine nächsten Schritte den Weg für ein Umsatzwachstum im digitalen und traditionellen Einzelhandel für alle seine Marken bereiten sowie die Bekanntheit und die Treue bei den Verbrauchern fördern werden.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. fokussiert sich auf das schnelle und nachhaltige Wachstum von Cannabis- und Wellness-Assets. Seine Directors und Führungskräfte verfügen über Erfahrungen bei milliardenschweren internationalen Unternehmen wie M.A.C Cosmetics, Aritzia, Skechers, Best Buy, Future Shop, Pepsi und Coca-Cola. Die wichtigsten Vermögenswerte sind die 100-prozentigen Tochterunternehmen Urban Juve Provisions Inc., UJ Topicals Inc., UJ Beverages inc. und Thrive Activations Inc. Durch seine Tochterunternehmen besitzt das Unternehmen die Formeln von mehr als 60 Wellnessprodukten, darunter Wellnessformeln und Getränke, hat 29 Produkte bei Health Canada registriert, 11 provisorische Patente in den USA angemeldet und Vertriebs- und Absatzkanäle in Kanada, den USA und Italien aufgebaut. Zurzeit vertreibt es seine Produkte online und über Einzelhändler in Kanada.

Weitere Informationen über Yield Growth finden Sie auf unserer Website www.yieldgrowth.com und auf Instagram @yieldgrowth. Besuchen Sie auch unseren Shop unter www.urbanjuve.com und informieren Sie sich unter findyourjuve in den sozialen Medien.

Investor Relations Kontakt:

Penny Green, President & CEO

Kristina Pillon, Investor Relations

invest@yieldgrowth.com

1-833-514-BOSS 1-833-514-2677

1-833-515-BOSS 1-833-515-2677

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.

Warnhinweis für zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen, Prognosen, Einschätzungen und Annahmen, die zwar als angemessen erachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Prüfung, Lizenzierung, dem Schutz des geistigen Eigentums, dem Verkauf und der Nachfrage nach Urban Juve und UJ Topicals Produkten, allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsrechtlichen, politischen und sozialen Unsicherheiten, Verzögerungen oder Nicht-Erteilung von Genehmigungen durch das Board oder die Aufsichtsbehörden, soweit anwendbar, sowie der Zustand der Kapitalmärkte. Yield Growth warnt die Leser davor, sich übermäßig auf die von Yield Growth gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich voneinander abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Yield Growth lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45765

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45765&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98584 W2067

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA98584W2067

AXC0145 2019-01-31/11:25