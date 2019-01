Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Italien steht vor einer technischen Rezession, also dem zweiten Quartal mit negativem Wachstum in Folge, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Die konjunkturelle Schwäche in Italien könnte einer der Gründe sein, weshalb Mario Draghi einen Anstieg der Wachstumsrisiken für die Eurozone sehe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...