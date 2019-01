Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesbank hat die Emission zweier inflationsindexierter Bundesanleihen angekündigt. Am 5. Februar wird die Finanzagentur zwei an die Inflation gekoppelte Schuldpapiere mit Laufzeiten bis 2026 bzw. 2046 im Gesamtumfang von 750 Millionen Euro begeben. Bei beiden Papieren handelt es sich um Aufstockungen bereits früher begebener Titel. Das angepeilte Platzierungsvolumen schließt wie gewöhnlich einen Anteil mit ein, der zu Marktpflegezwecken in den Eigenbestand des Bundes genommen wird. Zu den Transaktionen wurden folgende Details bekannt:

=== Auktionstag 5. Februar 2019 Emission 0,10-prozentige inflationsindexierte Bundesanleihe mit Laufzeit 15. April 2026 Volumen 500 Mio EUR Wertstellung 7. Februar 2019 Auktionstag 5. Februar 2019 Emission 0,10-prozentige inflationsindexierte Bundesanleihe mit Laufzeit 15. April 2046 Volumen 250 Mio EUR Wertstellung 7. Februar 2019 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/smh

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2019 04:59 ET (09:59 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.