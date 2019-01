Berlin (ots) - "Der Jahreswirtschaftsbericht 2019 der Bundesregierung zeigt: Ob Wohnungsbau, Infrastruktur, Breitbandausbau oder Energiewende; - bei diesen großen aktuellen Herausforderungen ist die Bauwirtschaft als Lösungsanbieter gefordert," kommentiert Dipl.-Ing. Reinhard Quast, Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), den gestern vorgestellten Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung. Der Bericht sieht die Binnenwirtschaft bei einem fragilen außenwirtschaftlichen Umfeld als die wichtige Stütze der Konjunktur. Auch wenn die Bundesregierung ihre Wachstumserwartungen zum BIP von bisher 1,8 % auf 1 % absenkt, erwartet sie eine Steigerung der Bauinvestitionen um knapp 3 %. Die Bauwirtschaft bleibt damit Wachstumstreiber.



In dem Bericht werden Unternehmen auch der Bauwirtschaft gemahnt, sich stärker um weitere Mitarbeiter zu bemühen. Quast hierzu: "Die Rahmenbedingungen müssen nachhaltig sein, dann investieren die Bauunternehmen auch weiter in Personal und Geräte, wie sie es auch bisher schon deutlich getan haben. Wir begrüßen die Absicht der Bundesregierung, die Investitionsausgaben im Zeitraum 2018 - 2021 noch einmal um über 30 Mrd. EUR anzuheben. Dieses Niveau gilt es dann aber auch zu verstetigen."



