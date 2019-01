TLG IMMOBILIEN: keine Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Immobilien TLG IMMOBILIEN: keine Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung 31.01.2019 / 11:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. TLG IMMOBILIEN: keine Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung - Nach Rücknahme des Einberufungsverlangens entscheidet Vorstand der TLG IMMOBILIEN AG, keine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen - Vakante Position im Aufsichtsrat soll durch Herrn Jonathan Lurie nachbesetzt werden - Weitere Neu- und Nachbesetzungen im Aufsichtsrat sollen auf der Jahreshauptversammlung am 21. Mai 2019 erfolgen Berlin, 31. Januar 2019 - Die Ouram Holding S.à r.l. hat mit Schreiben vom heutigen Tage ihr Verlagen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der TLG IMMOBILIEN AG (DE000A12B8Z4) zurückgenommen. Sie hatte dieses Verlangen ursprünglich gestellt, um die weitere Entwicklung des Unternehmens zeitnah und durch einen vollständigen, handlungsfähigen Aufsichtsrat zu begleiten. Dies geschah aus Sorge darüber, dass Mitglieder des Aufsichtsrates der TLG IMMOBILIEN AG möglicherweise nicht länger in der Position sind, die Entwicklung des Unternehmens effektiv zu unterstützen. Im Gesamtinteresse des Unternehmens haben die Ouram Holding S.à r.l. und der Aufsichtsratsvorsitzende der TLG IMMOBILIEN AG, Herr Michael Zahn, heute folgende Punkte vereinbart: - Die durch die Niederlegung des Aufsichtsratsmandats von Herrn Dr. Claus Nolting zum Ende letzten Jahres entstandene Vakanz soll vorbehaltlich einer entsprechenden Entscheidung des zuständigen Gerichts unmittelbar durch Herrn Jonathan Lurie besetzt werden. Damit geht die Gesellschaft davon aus, dass der TLG IMMOBILIEN AG zeitnah ein komplett besetzter Aufsichtsrat zur Seite stehen wird. - Weitere Neu- und Nachbesetzungen im Aufsichtsrat sollen im Rahmen der Jahreshauptversammlung am 21. Mai dieses Jahres aufgrund eines geordneten und sorgfältigen Auswahlprozesses, bei dem alle Beteiligten im Gesamtinteresse des Unternehmens mitwirken und ihre Vorschläge einbringen, erfolgen. Sowohl die Ouram Holding S.à r.l. als auch die TLG IMMOBILIEN AG und Herr Michael Zahn als deren Aufsichtsratsvorsitzender sehen in dieser Übereinkunft eine gute und dem Gesamtinteresse des Unternehmens dienliche Lösung. Angesichts der Rücknahme des Verlangens und der vorstehenden Übereinkunft hat der Vorstand der TLG IMMOBILIEN AG entschieden, keine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen. KONTAKT Christoph Wilhelm Sven Annutsch Unternehmenskommunikation Investor Relations Telefon: +49 30 2470 6355 Telefon: +49 30 2470 6089 E-Mail: christoph.wilhelm@tlg.de E-Mail: sven.annutsch@tlg.de ÜBER DIE TLG IMMOBILIEN AG Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG besitzt und vermietet seit mehr als 25 Jahren Gewerbeimmobilien an ausgewählten deutschen Perspektivstandorten. Sie entwickelt ihr Portfolio kontinuierlich und aktiv wertschaffend durch gezielte Investitionen und ausgewählte Objektankäufe weiter. In ihrem Bestand befanden sich zum 30. September 2018 Immobilien im Wert von mehr als EUR 3,7 Mrd. Der EPRA Net Asset Value je Aktie liegt bei EUR 23,58 zum Stichtag. Das Portfolio umfasst Büroobjekte u.a. in Berlin, Dresden, Frankfurt am Main, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus zählen ein regional diversifiziertes Portfolio aus Einzelhandelsimmobilien in perspektivreichen Mikrolagen mit dem Fokus der Nahversorgung sowie sieben innerstädtische Hotels zum Bestand. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen sowie langfristige Miet- und Pachtverträge aus. Ihre qualifizierten Mitarbeiter gewährleisten an den einzelnen Standorten eine hohe lokale Marktexpertise. Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die TLG IMMOBILIEN AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen. 31.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Sprache: Deutsch Unternehmen: TLG IMMOBILIEN AG Hausvogteiplatz 12 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 - 2470 - 50 Fax: 030 - 2470 - 7337 E-Mail: ir@tlg.de Internet: www.tlg.de ISIN: DE000A12B8Z4