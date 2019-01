Traumhaus AG: Traumhaus AG: Erfolgreicher Start im neuen Geschäftsjahr mit deutlichen Zuwachsraten DGAP-News: Traumhaus AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Immobilien Traumhaus AG: Traumhaus AG: Erfolgreicher Start im neuen Geschäftsjahr mit deutlichen Zuwachsraten 31.01.2019 / 11:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Traumhaus AG: Erfolgreicher Start im neuen Geschäftsjahr mit deutlichen Zuwachsraten Wiesbaden, 31. Januar 2019. Die Traumhaus AG (WKN: A2NB7S) ist erfolgreich in das neue Geschäftsjahr gestartet. Aktuell hat das Unternehmen Grundstücke für den Bau von insgesamt 1.158 Reihenhäusern und Doppelhaushälften gesichert, zusätzlich 202 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern. Gegenüber dem Vorjahr konnte damit eine Steigerung um 20 Prozent erreicht werden. Auch im Geschäftsbereich Bauausführung konnte das Unternehmen trotz der Witterungsbedingungen frühzeitig ins neue Jahr starten. In Dinslaken wurde mit der Errichtung von 30 Reihenhäusern begonnen. Die Fertigstellung soll im Frühjahr 2020 erfolgen. Aktuell sind bundesweit rund 350 Einheiten im Bau. Zum Start des Vorjahres waren 255 Einheiten in der Baufertigstellung. Der Vorstandsvorsitzende Otfried Sinner sagt dazu: "Die Traumhaus AG setzt auf beständiges, zuverlässiges Wachstum. Alleine seit 2008 haben wir die Anzahl der jährlich fertiggestellten Gebäude vervierfacht." Im Jahresdurchschnitt übergibt das Unternehmen arbeitstäglich mindestens ein neues Heim an seine Kunden. "Wir haben hochwertigen Massivhausbau serienreif gemacht", betont Sinner. Über das Unternehmen Die Traumhaus AG konzipiert, projektiert und errichtet seit 25 Jahren standardisierte Reihen- und Doppelhäuser sowie seit 2016 Mehrfamilienhaustypen. Der Fokus liegt auf dem seriellen Bauen in Massivbauweise (Mauerwerksbau). Sie erwirbt und projektiert bundesweit Grundstücke ab einer Größenordnung von 3.000 qm für mindestens 15 Reihenhäuser. Diese werden in der Regel mit einer zentralen, nachhaltigen Energieversorgung verbunden. Die Traumhaus-Gruppe bildet in ihrer Tätigkeit die gesamte Wertschöpfungskette ab. Dazu gehören der Grundstücksankauf, die Projektentwicklung und Baurechtsschaffung sowie die Bebauung bis hin zu Verkauf und Schlüsselübergabe samt anschließender Betreuung der Immobilien. Ansprechpartner Investor Relations Michael Bussmann +49 6122 58653 - 68 m.bussmann@traumhaus-familie.de Ansprechpartner Public Relations Torsten Biallas, b-communication +49 89 4524 6970 / +49 172 4229605 t.biallas@b-communication.de 31.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Traumhaus AG Borsigstraße 20a 65205 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0) 6122 586 53 0 Fax: +49 (0) 6122 586 53 53 E-Mail: info@traumhaus-familie.de Internet: www.traumhaus-familie.de ISIN: DE000A2NB7S2 WKN: A2NB7S Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 771321 31.01.2019 ISIN DE000A2NB7S2 AXC0153 2019-01-31/11:39