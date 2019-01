Unterföhring (ots) -



Wer in dieses Camp einzieht, kämpft nicht um Sterne, sondern für ein neues Leben: Deutschlands erfolgreichste Abnehm-Show "The Biggest Loser" startet am Sonntag, 3. Februar 2019, in SAT.1 in die zehnte Staffel. Doch von 50 Kandidaten können sich nur 18 für das andalusische Abnehm-Camp qualifizieren. Und das schafft nur, wer wirklich Biss hat und seinem krankhaften Übergewicht ein für alle Mal die Stirn bietet. Der Lohn: mehr Gesundheit, mehr Selbstbewusstsein, mehr Lebensfreude - und eine Siegprämie von 50.000 Euro. Bereits zum achten Mal in Folge übernimmt Ex-Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss als Camp-Chefin das Regiment. Die beiden Erfolgstrainer Ramin Abtin (seit 2013 im Team) und Mareike Spaleck (seit 2016 dabei) nehmen die Kandidaten unter ihre sportlichen Fittiche.



Start der zehnten Staffel von "The Biggest Loser" - am Sonntag, 3. Februar 2019, um 16:25 Uhr. Die weiteren Folgen sind dann sonntags immer um 17:45 Uhr zu sehen.



