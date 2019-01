Nürnberg (ots) -



Für die "Magical Mermaid World" wird PLAYMOBIL mit dem ToyAward 2019 ausgezeichnet. Für den Award hatten sich in diesem Jahr 433 Unternehmen mit insgesamt 838 Produktinnovationen angemeldet. Damit sichert sich PLAYMOBIL erneut den begehrten Neuheitenpreis der Spielwarenmesse®, der als international anerkannte Auszeichnung von einer kompetenten Fachjury verliehen wird.



Die formschöne Magical Mermaid World eröffnet eine fabelhafte Unterwasserwelt. Die bezaubernden Details wie eine sich elektrisch öffnende Muschel, exotische Wasserpflanzen sowie fantasievolle Kutschen für die Spielfiguren sind in zarten Pastellfarben gehalten. Eine aus Pflanzen geformte Perlenbahn bildet das Zentrum der Spielwelt, in welcher die kleine Meerjungfrau dank klappbarer Flosse auch aufrecht stehen kann - perfekt für Rollenspiele. Das fand auch die Jury und kürte die erweiterbare Magical Mermaid World, die es in schönen Geschenksets gibt, zum Sieger der Kategorie SchoolKids.



Die Kriterien für den ToyAward: Spielspaß. Originalität. Sicherheit. Verarbeitung & Qualität. Verständlichkeit des Produktkonzepts. Erfolgspotenzial im Handel.



