Den Haag (pts017/31.01.2019/11:25) - Die europäische Datenschutz-Suchmaschine Startpage.com https://startpage.com überzeugte die Jury: Am 28. Jänner 2019, dem europäischen Datenschutztag, gewann Startpage.com den Dutch Privacy Award in der Kategorie Consumer-Lösungen. Am 28. Jänner wurden im Rahmen der nationalen Datenschutzkonferenz von ECP und Privacy First die Dutch Privacy Awards verliehen. Knapp 20 Teilnehmer waren in den Kategorien Consumer-Lösungen, Business-Lösungen, und Öffentliche Dienstleistungen nominiert. In der Kategorie Consumer-Lösungen entschied die Jury für Startpage.com und verlieh der europäischen Datenschutz-Suchmaschine den renommierten Preis. Startpage.com-CEO Robert Beens: "Wir freuen uns und sind stolz, den Dutch Privacy Award gewonnen zu haben. Die Entscheidung der Jury bestätigt, dass wir mit unserer Datenschutz-Suchmaschine unserem Versprechen an die User gerecht werden." Die Jury begründete ihre Entscheidung wie folgt: "Mit Private Search 2.0 bietet Startpage.com jedem User die Möglichkeit, ohne Profiling oder Targeting im Netz zu suchen. Startpage.com verspricht, dass die User Suchergebnisse von Google erhalten, ohne dass ihre Suchbegriffe, IP-Adressen oder andere persönliche Informationen gespeichert, weitergegeben oder verwertet werden können. Darüber hinaus können die Suchergebnisse auf Startpage.com über einen Anonymisierungs-Proxy besucht werden. Damit erfüllt Startpage.com den Bedarf für alle, die nach Informationen suchen möchten, ohne mit gezielten Anzeigen darüber konfrontiert zu werden. Startpage.com bietet Menschen eine wichtige und zugleich sehr benutzerfreundliche Möglichkeit, Websites anzuzeigen, ohne sich um unerwünschtes Profiling und zukünftige Konfrontation mit ihrem Suchverhalten sorgen zu müssen." Über den Dutch Privacy Award Die Dutch Privacy Awards werden jährlich an Unternehmen vergeben, die den Datenschutz als Chance sehen, sich positiv zu differenzieren und datenschutzorientiertes Unternehmertum und Innovation zum Standard zu machen. Die Preisverleihung findet in Amsterdam statt. Er ist die wichtigste Auszeichnung in den Niederlanden für Organisationen und Unternehmen, die sich positiv mit dem Datenschutz befassen. Privatsphäre als Chance statt Hindernis. In diesem Jahr legte die Jury besonderen Wert darauf, dass der Datenschutz mehr sein muss als nur eine Einwilligung nach Aufklärung und dem Bürger die Kontrolle zurückgeben muss. Über Startpage.com Startpage.com ist die weltweit erste und vertrauenswürdigste Datenschutz-Suchmaschine. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Europa, zeichnet sich durch eine anonyme Suche im Internet aus und sammelt oder speichert keine persönlichen Daten. (Ende) Aussender: Startpage BV Ansprechpartner: Jörg Bauer Tel.: +43 664 411 50 93 E-Mail: bauer@startpage.com Website: www.startpage.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190131017

