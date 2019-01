Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der Autokonzern habe einige starke Veränderungen vollzogen, doch im Kurs werde das nicht sichtbar, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund für dies sei die Scheu des Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess vor Treffen mit den Investoren und die daraus resultierende gestörte Beziehung zu den Kapitalmärkten./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-01-31/11:55

ISIN: DE0007664039