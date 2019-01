Was tut sich an der Börse? Wer in Aktien oder Aktienfonds investieren möchte, hat ihn meist ganz genau im Blick: den Dax. Wir haben daher einige Informationen zum deutschen Leitindex zusammengetragen.Der Dax: Eine deutsche ErfolgsgeschichteDer Deutsche Aktienindex (Dax) wurde am 1. Juli 1988 eingeführt und bildet die Wertentwicklung der 30 größten und umsatzstärksten deutschen Unternehmen ab. Wichtige Marken waren etwa die Einführung der T-Aktie (Telekom) und deren Vermarktung als "Volksaktie" im Jahr 1996, die Dot-Com-Blase in den 2000ern und der Kursrutsch im Zuge der Finanzkrise 2008/2009. Trotz aller Rücksetzer gilt der Dax insgesamt als Erfolgsgeschichte: Aus dem Startwert von 1.000 Indexpunkten am ersten Handelstag wurden nach rund 30 Jahren inzwischen etwa 12.000 Punkte - wer damals investiert hätte, hätte sein Vermögen also ungefähr verzwölffacht. Ein Engagement am Aktienmarkt sollte daher immer langfristig ausgelegt sein. Neu-Aufnahmen in den Index sind übrigens immer ein Ereignis. Im vergangenen Jahr etwa wurde der Zahlungsabwickler Wirecard in die Liste aufgenommen. Zugleich erfolgte im September 2018 eine größere Indexreform, wonach sich die Zusammensetzung von Dax, MDax, SDax und TechDax änderte. Die aktuelle Zusammensetzung ist z.B. hier einsehbar.

