Ein Tapetenwechsel allein ist zu wenig? Auch die neue Wandfarbe und die dekorative Lichtlösung sollen hundertprozentig zur neuen Rauminszenierung passen? Die Brillux Tapetenkollektion "MyHome XXI" zeigt rund 200 topaktuelle Dessins und viele abgestimmte Designextras für individuell perfekt gestylte Räume.



Mit der neuen Tapete ist es wie mit dem neuen Kleid: Für den Look mit Wow-Effekt zählt das Gesamtbild. Was Schuhe, Make-up, lackierte Fingernägel und Accessoires hier für die Fashionista tun, tun Wandfarben, Lacke, Bodenbeläge und das richtige Licht für die Raumgestaltung. Brillux hat mit seiner neuen Tapetenkollektion "MyHome XXI" an dieses komplette Outfit gedacht. Zu den über 200 trendigen Tapetendessins werden Vorschläge für passende Farbtöne, mit denen sich angrenzende Wände, die Decke, Fenster, Türen und Sockelleisten harmonisch beschichten lassen, gleich mitgeliefert. So macht Kombinieren Freude und gelingt vor allem stilsicher. Ins rechte Licht gerückt wird das Ambiente durch indirekte, dimmbare Beleuchtung. Brillux hat mit TuneLight eine elegante Lösung entwickelt: Zierprofile, in denen LED-Lichttechnik unsichtbar verbaut ist, unterstreichen die Typveränderung des Raumes, wie die vielen Raumdesign-Inspirationen der Kollektion zeigen.



Ungewöhnliche Tapeten für die trendigsten Stilwelten



Herzstück der neuen Tapetenkollektion sind natürlich die Wandkleider. Sie präsentieren sich mit "MyHome prime" für das gehobene private Ambiente und das Design von gewerblichen Räumen in zeitlosem und designorientiertem Look sowie mit "MyHome unity" für das trendig schöne Wohnen. "MyHome unity" bedient mit 124 verschiedenen Tapetenmustern, hochwertig verarbeitet auf Vliesträgern, gleich vier angesagte Stilwelten. "Special Style" zeigt elegante bis mondäne Wandkleider; "Smoothy Style" nimmt Retro-Elemente auf; "Basic Style" kommt der Sehnsucht nach elementaren und erdhaften Seherlebnissen und Wandakzenten nach. Im "Dynamic Style" versammeln sich urbane Farbstellungen und Dessins. Geschwungene und geradlinige grafische Strukturen, ruhige Uni-Tapeten und metallischer Glanz haben hier ihren großen Auftritt. Den Blick in die gesamte Tapetenkollektion "MyHome XXI" gibt es nur bei Fachleuten. Malerbetriebe, Raumausstatter und der Fachhandel mit Brillux Sortiment beraten gern mit den aufwendig gestalteten, inspirierenden Kollektionsbüchern.



