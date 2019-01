Unterföhring (ots) -



- Die Sky Original Production erreichte innerhalb des ersten Wochenendes netto insgesamt 560.000 Seher im TV und erzielte weitere 623.000 Abrufe über die non-linearen Verbreitungswege von Sky



- "Der Pass" startet wie auch "Babylon Berlin" und "Das Boot" auf sehr starkem Niveau



31. Januar 2019 - Nach einer erfolgreichen Premiere am Freitagabend nahm "Der Pass" am ersten Wochenende(25.01.-27.01.19) eine Vielzahl weiterer Zuschauer mit an die deutsch-österreichische Grenze auf die Jagd nach dem Krampus-Killer. Die von Wiedemann & Berg im Auftrag von Sky produzierte Sky Original Production erreichte binnen des ersten Wochenendes netto insgesamt 560.000 Seher im TV* und erzielte weitere 623.000 Abrufe über die non-linearen Verbreitungswege von Sky**. Damit startete die Thriller-Serie ebenso wie die Sky Original Productions "Babylon Berlin" und "Das Boot" auf sehr starkem Niveau.



Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland: "Nach den Flaggschiffen 'Babylon Berlin' und 'Das Boot' übertrifft nun auch unsere nächste Sky Original Production 'Der Pass' unsere Erwartungen bei Weitem. Die Serie besticht durch Hochspannung vom Feinsten, mit ambivalenten Figuren und einem starken emotionalen Thema."



Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Mit unseren Sky Original Productions liefern wir Werbekunden konsequent hochqualitativen Inhalt mit plattformübergreifend hoher Reichweite. Damit stellen wir uns als Sky Media auf sich ändernde Nutzungsverhalten der Zuschauer ein und bieten dem Werbemarkt von linear bis OTT gleiche hochqualitative Umfelder."



Über "Der Pass": Als in den Alpen, exakt auf der deutsch-österreichischen Grenze, eine grausam in Szene gesetzte Leiche gefunden wird, entsenden die beiden Länder zwei Ermittler, um den Fall aufzuklären. Für Ellie Stocker aus Berchtesgaden ist dies die erste große Herausforderung ihrer Karriere, während der Kollege Gedeon Winter aus Österreich mit seinem Polizisten-Dasein längst abgeschlossen zu haben scheint. Schon sehr bald werden weitere, symbolisch am Tatort arrangierte Leichen gefunden. Für Ellie und Gedeon wächst der Druck, die Motive des Serientäters zu verstehen, um sein Treiben zu stoppen. Bei ihrer Jagd dringen sie nicht nur immer tiefer in die dunklen Täler und archaischen Bräuche der Region ein, sondern auch in die wahnhafte Welt des Mörders.



Seit 25. Januar 2019 läuft die achtteilige Dramaserie "Der Pass" (Produktion: Wiedemann & Berg Television in Koproduktion mit epo-film) auf Sky in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz. Neben der linearen Ausstrahlung auf Sky 1 sind alle Episoden der Serie sofort über Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf verfügbar.



Quellen: * AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.1, 25.01.2019-27.01.2019, Marktstandard: TV, Datenpaket 2323 vom 30.01.2019; Kumulierte Nettoreichweite, Seherkriterium: min. 60 Sekunden konsekutiv **Sky, Unique Views



Über Sky Deutschland: Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.



