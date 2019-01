Neue Spekulationen um die bilanzielle Integrität des Wirecard-Konzerns (WKN: 747206) seitens der Financial Times haben am Mittwoch die Aktie des Konzerns um zeitweise knapp 25 Prozent abstürzen lassen von 167,40 auf 126 Euro. Konkret wirft die FT dem Online-Zahlungsdienstleister vor, Scheinbuchungen in Asien vorgenommen zu haben. Wirecard dementierte die Anschuldigungen umgehend.

So soll es um Scheinumsätze zwischen internationalen Tochtergesellschaften gehen. Insgesamt handle es sich um eine Summe von 37 Millionen US-Dollar. Im Verhältnis zu Wirecards Umsatz in Milliardenhöhe ist das nicht ...

