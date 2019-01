Die paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005558696) ist mit der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas erfolgreich in die Messesaison 2019 gestartet.

Klaus Dieter Frers, Vorsitzender der Geschäftsführung bei paragon: "Wir werten den CES-Auftritt als vollen Erfolg. Wir konnten uns perfekt präsentieren; mit unseren Innovationen haben wir auf Augenhöhe mit weitaus größeren Anbietern für Aufmerksamkeit in unserer Zielgruppe gesorgt. Jetzt gilt es, die generierten Kontakte zu nutzen."

Auf der weltweit wichtigsten Fachmesse für Unterhaltungselektronik präsentierte der Automobilzulieferer Anfang Januar seine jüngsten Innovationen aus den Geschäftsbereichen Sensorik, Interieur und Digitale Assistenz. Parallel stellte die börsennotierte Tochtergesellschaft Voltabox eine Auswahl an Lösungen für die Elektromobilität und ihre besondere Anwendungsexpertise unter Beweis. paragon und Voltabox betrachten die Teilnahme an der CES als absolut gelungen und erwarten daraus eine weitere Verstärkung der positiven Geschäftsdynamik.

"Mit unseren Produkten bieten wir Lösungen für die Mobilitätsanforderungen von morgen. Die Innovationen von paragon machen Fahrzeuge smarter, digitaler oder unterstützen beim autonomen Fahren. Auf der CES konnten wir zeigen, dass sich Entwicklungen aus Deutschland, die Antworten auf automobile Megatrends liefern, im internationalen Vergleich absolut sehen lassen können", sagt Dr. Matthias Schöllmann, Geschäftsführer der paragon GmbH. "Ein exzellentes Beispiel dafür ist "Edwin". Mit unserem intelligenten Gerät war die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine noch nie so einfach und gleichzeitig so funktional."

paragon erregt Aufmerksamkeit

Der KI-basierte Sprachassistent ...

