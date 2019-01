Trotz schwächelnder Konjunktur und internationaler Unsicherheiten geht die Bundesagentur für Arbeit (BA) weiter von einer positiven Entwicklung am deutschen Arbeitsmarkt aus. "Es ist ein Abschwächen, aber kein Abschwung sichtbar", sagte BA-Chef Detlef Scheele am Donnerstag in Nürnberg. Die Beschäftigung etwa habe sich seit der globalen Rezession in Folge der Finanzkrise vor rund zehn Jahren stärker vom Auf und Ab der Wirtschaft entkoppelt. So würden Engpässe dazu führen, dass Unternehmen Fachkräfte längerfristig an sich binden. "Deshalb bleiben wir bei einer positiven Einschätzung."

Auch der anstehende Brexit macht Scheele keine Sorgen. Natürlich seien Branchen betroffen wie die Luftfahrtindustrie, Verkehr und Logistik, so der Behörden-Chef. "Aber wir sehen nicht, dass es nachhaltige Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt hat." Die BA bereite sich mit dem Bundesarbeitsministerium zusammen auf den für Ende März geplanten Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union vor. Dabei gehe es unter anderem um die Abwicklung von Transferleistungen wie Arbeitslosengeld./bak/DP/jha

