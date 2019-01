5 von 5 - in einem aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer vergeben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG für die 8,50%-Anleihe der R-LOGITECH S.A.R.L. (WKN A19WVN) die bestmögliche Bewertung von 5 Sternen.

Die Emittentin weise einen erfolgreichen Track Record nach und habe sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in der wachstumsstarken Region Afrika eine hohe Reputation erarbeitet. Aufgrund des risikoaversen Geschäftsmodells, der soliden Eigenkapitalquote und der zu erwartenden nachhaltigen Ausweitung von Umsatz und Ertrag für die kommenden Jahre in Verbindung mit der Rendite auf Endfälligkeit in Höhe von 7,77% p.a. (Kurs von 102,45% am 30.01.2019) sei die R-LOGITECH-Anleihe derzeit "äußerst attraktiv", so die KFM-Analysten in ihrem Fazit.

Hinweis: Im letzten Anleihen-Barometer vom März 2018 lag die Bewertung der R-LOGITECH-Anleihe bei 4,5 Sternen.

R-LOGITECH-Anleihe 2018/23

ANLEIHE CHECK: Die im März 2018 emittierte nicht nachrangige und unbesicherte ...

