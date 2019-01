Hamburg (ots) -



In der aktuellen Ausgabe der BARBARA mit dem Titel "Stimmt was nicht?" (ab sofort im Handel) spricht Barbara Schöneberger mit Carolin Kebekus über Gleichberechtigung, Schönheitsdruck und das Älterwerden. "Uns wird doch ständig erzählt, dass Alter nichts ist, was wir als gegeben hinnehmen müssen. Falten? Du, da kann man was machen. Cellulite? Muss doch nicht sein", sagt Kebekus. Die Komikerin, die in ihren Shows oft feministische Themen beackert, hat keine Lust auf Selbstoptimierung und den Druck von "Anti-Aging-Imperien", wie sie sagt. Sie selbst fühlt sich mit 38 Jahren wohler in ihrem Körper als früher: "Ich trete jetzt in die bessere Phase ein. In eine, in der ich mit mir mehr im Reinen bin."



