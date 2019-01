An den US-Börsen zeichnet sich am Donnerstag ein wenig veränderter Handelsauftakt ab. Nachdem am Mittwoch eine taubenhafte US-Notenbank den Aktienkursen zu kräftigen Kursgewinnen verholfen hat, richten sich die Blicke der Anleger nun wieder auf die derzeit laufenden Verhandlungen von USA und China zur Beilegung des Zollstreits. Die Gespräche haben zwar schon am Mittwoch begonnen, bislang ist aber noch nichts über etwaige Fortschritte nach außen gedrungen.

An Konjunkturdaten werden vorbörslich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und der Arbeitskostenindex aus dem vierten Quartal veröffentlicht. Kurz nach der Startglocke folgen der Januar-Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago und die November-Daten zu den Neubauverkäufen.

Und auch die Bilanzsaison geht in eine neue Runde. Abermals dürften vor allem Technologiewerte einen Schub erhalten von guten Zahlen aus diesem Segment. Vor allem die am Vorabend veröffentlichten Zahlen von Facebook haben positiv überrascht. Die Aktie springt im vorbörslichen Handel um über 11 Prozent nach oben. Qualcomm hat zwar einen Umsatzrückgang gemeldet, dafür übertraf aber der Gewinn die Erwartungen. Mit der Aktie geht es um 2,7 Prozent nach oben.

Bei Microsoft monieren Beobachter, dass der Konzern zwar dank seines Cloudgeschäfts kräftig wuchs, andere Sparten aber schwächelten. Der Kurs von Microsoft sinkt um 2 Prozent. Die Tesla-Aktie reagiert mit einem Minus von 5 Prozent darauf, dass der Hersteller von Elektroautos zwar einen Gewinn erzielte, dieser aber unter den ohnehin schon niedrigen Erwartungen des Marktes lag.

January 31, 2019

