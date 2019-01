Grünwald (www.anleihencheck.de) - DF Deutsche Forfait: Gesellschafterdarlehen über bis zu 15 Mio. EUR erweitert Handlungsspielraum - AnleihenewsDie DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204, WKN: A2AA20, Ticker-Symbol: DFTK) hat heute mit ihrem Mehrheitsgesellschafter ein Terms-heet über die Vergabe eines Gesellschafterdarlehens an die DF Deutsche Forfait GmbH oder eine andere Tochtergesellschaft der DF Deutsche Forfait AG in Höhe von bis zu EUR 15 Mio. unterzeichnet, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

