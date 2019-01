Bonn (www.anleihencheck.de) - Die deutschen Verbraucherpreise sind im Januar um 0,8% gegenüber dem Vormonat gesunken, was im Rahmen der Erwartungen lag, so die Analysten von Postbank Research.Die Inflationsrate habe im Vergleich zum Dezember von 1,7% auf 1,4% nachgegeben. Dieser deutliche Rückgang sei aber irreführend, da das Statistische Bundesamt mit Wirkung zum Januar 2019 das Basisjahr für den Verbraucherpreisindex von 2010 auf 2015 umgestellt habe. Eine Rückrechnung für die Vergangenheitswerte werde jedoch - ebenso wie die Detaildaten - erst am 21. Februar veröffentlicht. Die Entwicklung des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) lege nahe, dass die Inflationsrate sich im Vergleich zum Dezember tatsächlich kaum verändert habe, was wiederum im Einklang mit den Markterwartungen stünde. (31.01.2019/alc/a/a) ...

