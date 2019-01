Wien (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet beließ die US-Notenbank die Leitzinsspanne bei 2,25% bis 2,50%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der gestrige Beschluss sei einstimmig gefallen. Die begleitende Stellungnahme zur Zinsentscheidung unterscheide sich wesentlich von derjenigen von Mitte Dezember. Damals seien die Währungshüter noch davon ausgegangen, dass eine weitere, graduelle Anhebung des Leitzinssatzes angemessen sein werde. Nun wollten die Notenbanker geduldig sein, wenn es darum gehe zu entscheiden, welche Veränderungen des Leitzinssatzes angemessen sein würden, um die Notenbankziele am besten zu erreichen. Als Begründung für die veränderte Wortwahl werde die Entwicklung an den Finanzmärkten sowie der globalen Konjunktur genannt. Außerdem der weiter nur moderate Inflationsdruck. ...

