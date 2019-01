- Deutsche Einzelhandelsumsätze brachen im Dezember ein- DE30 in der Nähe der 11.200 Punkte-Marke unter Druck- BaFin will Kurseinbruch der Wirecard-Aktie untersuchenDie meisten Aktienindizes aus Europa handeln heute höher, nachdem in den USA und in Asien Anstiege zu beobachten waren. Russische Aktien sind die größten Outperformer, während Aktien in den Niederlanden, Spanien und Italien einen leichten Rückschritt machen. Raffinerien gewinnen am meisten, während Telekommunikationsunternehmen dem größten Abwärtsdruck ausgesetzt sind. Der DE30 wartet immer noch auf einen größeren Kursimpuls. Der deutsche Leitindex kämpft in der Nähe der 11.200 Punkte-Marke. Die erfolglosen Versuche, die abwärtsgerichtete Trendlinie zu unterschreiten, könnten jedoch vielversprechend sein. Quelle: xStation 5 In den vergangenen Monaten widmeten wir uns einige Male dem bevorstehenden Ende von Mario Draghis Amtszeit als ...

