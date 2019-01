Eigene Foren behandeln die Themen Gebäude-, Industrie- und Energietechnik sowie die neuesten Entwicklungen bei vernetzten Gebäuden und intelligentem Licht- und Energiemanagement. Ein weiteres Forum spricht speziell Architekten und Planer an, und der »Dortmunder Lichttag« richtet sich an Planer, Errichter und Betreiber von Anlagen der Licht- und Beleuchtungstechnik.

Herausforderungen der Digitalisierung

Mit dem neuen Touchpoint Digitale Werkbank in Halle 4 schafft die Elektrotechnik 2019 eine herstellerübergreifende Plattform für das wichtigste Zukunftsthema unserer Zeit - ein einzigartiges Ausstellungsformat in der elektrotechnischen Messelandschaft in Deutschland. Anhand praktischer Lösungen zeigen namhafte Aussteller das Potential der Digitalisierung ...

