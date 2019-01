Die US-Bank JPMorgan hat Nokia nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Der Netzwerkausrüster habe ein starkes viertes Quartal hinter sich und mit Umsatz und operativem Ergebnis (Ebit) die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bären am Markt dürften nun argumentieren, dass die 2019er-Ziele unter den Erwartungen lägen. Die 2020er-Ziele habe Nokia aber bestätigt, betonte Deshpande. Auch lägen die vom Konzern formulierten Margenziele zu Beginn eines Jahres immer erst einmal unter den Marktschätzungen. Deshpande ist der Ansicht, dass die jüngsten Resultate der Finnen den zur Aktie skeptisch eingestellten Investoren diese Skepsis nun nehmen sollten./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 07:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / 07:55 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FI0009000681