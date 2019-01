Vilseck/Bayern (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Es ist immer Maßarbeit, wenn Panzer mit der Bahn auf die Reise gehen. Dieses Mal sind die Soldatinnen und Soldaten vom Panzerbataillon 104 aus dem bayerischen Pfreimd gefordert. Ihr Auftrag: Teilnahme am NATO-Programm Enhanced Forward Presence in Litauen. Am 29. Januar wurden dazu in Grafenwöhr 15 Panzer für den Transport nach Rukla auf die Bahn verladen.Der Motor brummt, die Kette quietscht - über 60 Tonnen setzen sich in Bewegung. Ganz langsam rollt der Panzer von der Rampe auf den schmalen Waggon, während der Fahrer den Zeichen des Einweisers folgt. Für ein halbes Jahr geht ein Großteil des Panzerbataillons nach Litauen, um dort gemeinsam mit anderen NATO Partnern einen multinationalen Gefechtsverband zu bilden.



Zum Beitrag:



https://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktu ell.nachrichten.jahr2019.januar2019&de.conet.contentintegrator.portle t.current.id=01DB050000000001%7CB8XD8L491DIBR



OTS: Presse- und Informationszentrum des Heeres newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127975.rss2



Pressekontakt: Presse- und Informationszentrum des Heeres Telefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511 E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.org www.deutschesheer.de