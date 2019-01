Die zweite Woche in den neuen Segmenten direct market und direct market plus neigt sich dem Ende zu und weil wir auch das Cover des nächsten Börse Social Magazine dem Thema widmen werden, sehen wir uns das recht intensiv an. Wir werden im Magazine auch je ein Beobachtungsdepot zu den neuen Märkten outen und man kann schon sagen: Vor allem im direct market fetzen ein paar Aktien wie die B-A-L oder die "kleine" Valneva mit hohen Tagesausschlägen herum. (Der Input von gabb Börsegang für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.01.)

