Pressemitteilung

Personelle Veränderungen im Vorstand der MPC Capital AG

Hamburg, 31. Januar 2019 - Der Aufsichtsrat der MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4), hat sich mit Dr. Roman Rocke, Vorstand für die Bereiche Real Estate und Infrastructure, darauf verständigt, seinen im Juni 2019 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Die Zuständigkeit für die von Dr. Rocke verantworteten Ressorts werden von Ulf Holländer (CEO) und Dr. Karsten Markwardt übernommen. Eine Neubesetzung der Position ist vorerst nicht vorgesehen.

Dr. Roman Rocke ist seit 2013 bei MPC Capital und hat in der Phase der Neuausrichtung intensiv dazu beigetragen, die MPC Capital als Asset- und Investment-Manager für institutionelle Investoren im internationalen Umfeld neu zu positionieren und die Unternehmensstrategie zu definieren. Unter seiner Führung wurde unter anderem der erste institutionelle Student-Housing-Fonds samt Entwicklung des Staytoo-Konzepts aufgelegt und die Infrastructure Unit der MPC Capital aufgebaut.

Dr. Axel Schroeder, Vorsitzender des Aufsichtsrats der MPC Capital AG, sagte: "Wir bedanken uns ausdrücklich bei Roman Rocke für sein Engagement in dieser wichtigen Phase der MPC Capital AG und wünschen ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft das Allerbeste."

Über MPC Capital AG

Die MPC Capital AG ist ein international agierender Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 270 Mitarbeiter.

Kontakt
MPC Capital AG
Stefan Zenker
Leiter Investor Relations & Public Relations
Tel. +49 (40) 380 22-4347
E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com