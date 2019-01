Mainz (ots) -



Samstag, 2. Februar 2019, 12.15 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Sprache ist mehr Welche Sprache ist in Deutschland neben Deutsch als offizielle Sprache anerkannt? Die Deutsche Gebärdensprache (DGS). Mit ihr verständigen sich gehörlose und hörende Menschen. Obwohl Marianela von Schuler Alarcón selbst nicht gehörlos ist, erlernte sie diese Sprache. Sie kommt aus Venezuela, weiß, wie es ist, wenn andere einen nicht verstehen. Inzwischen hat sich die Zahnärztin auf die Behandlung von gehörlosen Menschen spezialisiert. In Deutschland beherrschen schätzungsweise zirka 80.000 Gehörlose und ungefähr 120.000 Schwerhörige und Hörende die Deutsche Gebärdensprache. Sie ist seit 2002 als offizielle Sprache anerkannt. Eine Simultanübersetzung beispielsweise im Schulunterricht ist eher die Ausnahme. In einer besonderen Abiturklasse in Hamburg bereiten sich hörende und gehörlose Schüler gemeinsam auf ihr Abitur vor. Möglich ist das nur, weil zwei Schulen auf unkonventionelle Weise miteinander kooperieren: die Stadtteilschule Hamburg-Mitte und die Hamburger Elbschule für Schwerhörige und Gehörlose.







Samstag, 2. Februar 2019, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Yve Fehring



Wut im Hochhaus - Wird beim Brandschutz übertrieben? Pflege in Not - Heimbetten müssen leer bleiben Streit um Welfen-Schloss - Niedersachsen kommt für den Adel auf Nach Kohle-Kompromiss - Reaktionen aus Ost und West Hammer der Woche - Zubetonierter Tunnel in Cloppenburg







Samstag, 2. Februar 2019, 23.00 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Sven Voss



Gäste: Christian Prokop, Handball-Bundestrainer Uwe Gensheimer, Deutscher Handballspieler



Fußball-Bundesliga, 20. Spieltag Topspiel: FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach



Hoffenheim - Düsseldorf Bayer Leverkusen - Bayern München Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund Hertha BSC - VfL Wolfsburg Hannover 96 - RB Leipzig (Freitag)



Fußball: Zweite Liga, 20. Spieltag Bielefeld - Hamburger SV 1. FC Heidenheim - Dynamo Dresden SC Paderborn - Greuther Fürth



Ball des Sports - SGS aus Wiesbaden



Tennis: Davis Cup - Erste Runde







Sonntag, 3. Februar 2019, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Wie das Netz uns verändert Das Internet ist für viele Nutzer Fluch und Segen gleichzeitig. Digitale Strukturen sind zwar heute unverzichtbar, doch auch Abhängigkeit und Mobbing sind längst nicht mehr wegzudenken. 2018 waren erstmals über 90 Prozent der Deutschen online, und auch die tägliche Verweildauer ist deutlich gestiegen. Was bedeutet das für das persönliche Miteinander? Sind besonders junge Menschen vernetzt oder vereinsamt? "sonntags" geht diesen Fragen nach.







