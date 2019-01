Mainz (ots) -



ab Sonntag, 3. Februar 2019, 20.15 Uhr Erstausstrahlungen



Die Kabarett-Show "Pufpaffs Happy Hour" startet mit Christoph Sieber, Horst Evers, Miss Allie, Helene Bockhorst und dem Musikduo Simon & Jan am Sonntag, 3. Februar 2019, um 20.15 Uhr in eine neue Staffel.



Innerhalb dieser Staffel, am 17. Februar 2019, 20.15 Uhr, begeht die Sendung mit der 50. Folge aus der Berliner Kulturbrauerei ein Jubiläum. Gefeiert wird mit einem Festredner, einem Streichquartett in feinem Zwirn, einer Blaskapelle und einem Feuerwerk. Die Ehrengäste der Sendung sind: Torsten Sträter, Simon & Jan, Tahnee, Michael Mittermeier, Konrad Stöckel und Querbeat. "Unter uns, für die erste Sendung mussten wir Publikum einkaufen, mittlerweile sind wir nicht nur immer ausverkauft, auch die alteingesessenen Kollegen aus den höheren Unterhaltungsligen klopfen bei uns an und wollen mitmachen", sagt Pufpaff im 3sat-Interview.



Bei "Pufpaffs Happy Hour" ist alles erlaubt - außer Langeweile: Seit 2013 bietet die Show Unterhaltung mit Risiken und Seitenstichen. Bei Sebastian Pufpaff stehen etablierte Kabarettstars neben Nachwuchstalenten und Slampoeten auf der Bühne.



Weitere Sendetermine sind an den Sonntagen 24. März 2019, 14. April 2019 und 19. Mai 2019 jeweils um 20.15 Uhr.



