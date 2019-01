Ehemaliger COO, Technology von TalkTalk wird sich im Zuge des Vordringens von Epsilon in weitere Industriesegmente auf die Skalierung von Betrieb und Serviceerfahrung konzentrieren



Singapur (ots/PRNewswire) - Epsilon, ein privater globaler Kommunikationsdienstleister, hat Colin Whitbread zum Managing Director, Service and Operations ernannt. Die Ernennung markiert eine neue Wachstumsphase für Epsilon, das in raschem Tempo in neue Marktsegmente expandiert und einer wachsenden Zahl von netzwerkorientieren Unternehmen einen hervorragenden Kundenservice bietet.



Whitbread wird die globalen Technologie-, Service- und Betriebsteams von Epsilons Londoner Niederlassung leiten. Er wird dafür verantwortlich sein, die Transformation der Technologiennovation des Unternehmens voranzutreiben und neue Ebenen der Kundenzufriedenheit für das globale Geschäft zu schaffen. Whitbread bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung aus der Branche mit, die er in leitenden Positionen gesammelt hat, zuletzt als COO, Technology bei TalkTalk, einem führenden britischen SPS-Kommunikationsunternehmen.



"Colin hat eine nachweisbare Erfolgsbilanz in Bezug auf die Förderung der Geschäftsumwandlung und der Entwicklung kundenorientierter Serviceleistungen in unserer Branche. Seine Ernennung erfolgt für uns zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da wir dabei sind in Segmente wie OTTs, XaaS-Unternehmen, Managed Service Provider und Enterprise vorzudringen", sagte Jerzy Szlosarek, CEO von Epsilon. "Colin wird eine große Rolle bei unserer fortwährenden Umwandlung spielen und uns helfen, unsere Transformation von den Netzwerk- und Technologie-Elementen auf die gesamte Organisation zu kaskadieren. Wir erleben gerade spannende Zeiten bei Epsilon und freuen uns sehr, ihn als Teil unseres Teams zu haben."



Whitbread begleitet Epsilon in einer wichtigen Phase auf seinem Weg der kontinuierlichen Transformation. Das Unternehmen erweitert seine Fähigkeiten, um End-to-End-Lösungen anzubieten, wozu SDN-basierter Rechenzentrumsverbindungen, SD-WAN-Lösungen und Global Enterprise Voice Services zählen. Epsilons Schritt zur Unterstützung neuartiger Kunden und neuer Technologien wird durch die interne Transformation weiter beschleunigt. Das Unternehmen passt seine Infrastruktur, seinen Betrieb und seine Unternehmenskultur an und gestaltet sie so, dass Spannungen auf dem Weg zum Netzwerk beseitigt und der Kundenservice verbessert wird.



"Epsilon ist eines der spannendsten Unternehmen im Bereich der globalen Vernetzung. Es befindet sich auf einer unglaublichen Reise und ich sehe eine enorme Chance, mehr Kundensegmente auf der ganzen Welt zu bedienen", sagte Colin Whitbread, Managing Director, Service and Operations bei Epsilon. "Ich freue mich, Teil von Epsilons nächster Wachstumsphase zu sein und dazu beizutragen, dass Epsilon seine Tätigkeiten nahtlos skalieren kann und netzwerkorientierten Unternehmen das bestmögliche End-to-End-Kundenerlebnis bietet. Es ist eine Zeit bedeutender Veränderungen in Epsilons Geschäft, und ich bin stolz darauf, dabei mitwirken zu können."



Epsilon betreut netzwerkorientierte Unternehmen auf der ganzen Welt und ermöglicht es Kunden und Partnern, sich mit neuer Agilität und Effizienz bei der Verbindung und Optimierung von Diensten und Anwendungen zu bewegen. Das Unternehmen bietet mit Infiny eine SDN-Plattform an, die On-Demand-Infrastruktur, Automatisierung, ein webbasiertes Portal und APIs kombiniert, um Partnern einen reibungslosen Zugriff auf globale Konnektivität zu ermöglichen. Alle Epsilon-Dienste basieren auf einem Carrier-Grade-, hyperskalierbaren globalen Backbone, der die Kommunikations- und Technologiezentren der Welt verbindet.



Epsilon hat seinen Hauptsitz in Singapur und unterhält Niederlassungen in London, New York, Dubai und Sofia. Weitere Informationen finden Sie unter www.epsilontel.com.



