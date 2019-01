Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In der Brexit-Debatte hat eine Gruppe von Volkswirten vorgeschlagen, die Auffanglösung für Nord-Irland (Backstop) fallen zu lassen, den Austrittsgtermin zu verschieben und die Gründung eines Zollvereins zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich angeregt, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...