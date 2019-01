Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche nach den Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen.Umsatz und Gewinn je Aktie hätten über den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick des Pharmakonzerns für unveränderte Margen sei eine positive Überraschung und dürfte Anpassungen der Konsenserwartungen nach sich ziehen, da ein Rückgang erwartet worden sei./mf/jkr Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 02:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / 02:04 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-01-31/14:21

ISIN: CH0012032048