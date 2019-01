Das Volumen der Fremdverschuldung in den Schwellenländern hat im dritten Quartal 2018 nur noch um gut vier Prozent zugenommen. Im Vorjahr lag der Quartalszuwachs noch bei fast neun Prozent.

Die von Finanzexperten mit Sorge betrachtete Dollar-Verschuldung in den Schwellenländern wächst nicht mehr ganz so stark. Im dritten Quartal 2018 habe das Volumen der ausstehenden Kredite in der US-Währung in diesen Ländern binnen Jahresfrist nur noch um gut vier Prozent auf 3,7 Billionen Dollar zugenommen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...