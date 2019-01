Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unilever PLC nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4100 Pence belassen. Aus eigener Kraft sei der Konsumgüterhersteller schwächer gewachsen als erwartet, allerdings seien die Margen besser gewesen als gedacht, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Marktschätzungen für das organische Wachstum könnten leicht sinken, nachdem sie bislang am oberen Ende der neuen 2019er-Ziele lägen./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 07:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-01-31/14:22

ISIN: GB00B10RZP78