Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Bei den Fluggesellschaften habe sich den dritten Monat in Folge ein stärkeres Wachstum der Kapazitäten im Vergleich zum Verkehr gezeigt, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es bleibe abzuwarten, wie diese Entwicklung sich in den Airbus-Zahlen am 14. Februar auswirke./mf/jkr Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 02:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / 02:44 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-01-31/14:23

ISIN: NL0000235190