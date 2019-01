Visa gibt "State of Female Entrepreneurship"(Status der Frauen in der Unternehmensführung)-Bericht vor Beginn der Initiative "She's Next, Empowered by Visa" (Sie ist die nächste, ermächtigt von Visa) in Atlanta heraus

Gemäß dem neuen Bericht "State of Female Entrepreneurship" von Visa (NYSE: V) schreiben sich 79 Prozent der weiblichen Unternehmensleiter in den USA inzwischen mehr Einfluss zu als noch vor fünf Jahren. Dennoch bleiben noch eine Reihe von Hindernissen für das Wachstum ihrer Unternehmen bestehen. Mit auf einer vom Bericht abgeleiteten Reihe von Interessenschwerpunkten und Prioritäten hält Visa heute seine erste Veranstaltung unter dem Motto "She's Next, Empowered by Visa" in Atlanta ab. In dieser Stadt wächst die Anzahl von Kleinunternehmen, deren Eigentümer Frauen sind, am schnellsten1

"Kleinunternehmen von Frauen sind für unsere Wirtschaft von größter Bedeutung. Visa möchte diesen Unternehmerinnen Werkzeuge und Ressourcen an die Hand geben, mit denen sie ihre Betriebe vergrößern und modernisieren können", sagte Suzan Kereere, Global Head of Merchant Sales Acquiring bei Visa.

Visa befragte Eigentümerinnen von Kleinunternehmen in den USA, insbesondere in Atlanta. Die vollständige Untersuchung, mit folgenden zentralen Erkenntnissen, ist hier erhältlich:

Unternehmerische Motivation. Die drei wesentlichen Motivationsfaktoren für Frauen in den USA, ein Unternehmen zu gründen, bestehen im Nachgehen ihrer Begeisterung (48 Prozent), im Erreichen von finanzieller Unabhängigkeit (43 Prozent) und Flexibilität (41 Prozent).

Die drei wesentlichen Motivationsfaktoren für Frauen in den USA, ein Unternehmen zu gründen, bestehen im Nachgehen ihrer Begeisterung (48 Prozent), im Erreichen von finanzieller Unabhängigkeit (43 Prozent) und Flexibilität (41 Prozent).

Die finanziellen Mittel dafür aufzubringen, ist nicht einfach. Drei Viertel der Unternehmerinnen (73 Prozent) berichten über Schwierigkeiten, die Geldmittel einzuholen, die sie für die Führung ihres eigenen Geschäfts benötigten. Davon finanzierten 61 Prozent ihre Unternehmen selbst. Die Ergebnisse der weiblichen Kleinunternehmer aus Atlanta waren ähnlich: 83 Prozent gaben Probleme bei der Finanzierung an, 63 Prozent finanzierten ihre Unternehmen selbst.

Öffnung für neue Technologien. Zusätzliche Mittel würden 32 Prozent der Frauen in neuere Technologien wie Tools für digitale oder soziale Medien investieren. In Atlanta würden Kleinunternehmerinnen gerne ihr digitales Marketing (59 Prozent) und die Präsenz in den sozialen Medien (50 Prozent) verbessern sowie Zahlungsein- und -ausgänge bequemer gestalten können (32 Prozent).

Größte Herausforderungen. Auf nationaler Ebene sagten Frauen, ihre Hauptanliegen seien die Zusammenstellung eines guten Teams (37 Prozent) und die richtigen Werkzeuge für die Unternehmensverwaltung zu finden (36 Prozent). Weiterhin stünden die Auseinandersetzung mit den aktuellen Herausforderungen der Branche (24 Prozent) und der Aufbau eines Support-Netzwerks (23 Prozent) im Vordergrund. In Atlanta tauschten sich Frauen über unterschiedliche Probleme aus: Von den Unternehmensgründerinnen berichteten 37 Prozent, dass sie ihr Unternehmen nicht so schnell vergrößern konnten wie sie sollten, nicht ausreichend zügig eine Online-Präsenz aufbauen konnten (34 Prozent) und nicht genügend Mittel und Kapital zur Verfügung hätten (32 Prozent).

Kampf der Geschlechter. Die meisten Frauen sind der Ansicht, dass geschäftliche Herausforderungen für beide Geschlechter gleich schwer zu bewältigen sind. Jedoch glauben einige, dass Vertragsverhandlungen und das Aufbringen von Mitteln für Männer leichter sind als für Frauen. Dieser Ansicht sind beim Aufbringen von Mitteln 34 Prozent der Frauen, bei Vertragsverhandlungen 35 Prozent und wenn es um Entscheidungen zur Technik geht, 20 Prozent.

She's Next, Empowered by Visa Veranstaltung in Atlanta

Wenige Tage vor dem Spitzenspiel der amerikanischen National Football League werden mehr als 150 Unternehmerinnen aus dem Einzugsgebiet von Atlanta an der Einführung zur "She's Next"-Initiative teilnehmen. Die Veranstaltung konzentriert sich auf Unterstützung und Schulung durch eine dynamische Programmgestaltung: Versammlung mit Branchenführern wie Facebook, Square, Yelp und Authorize.Net, Ansprachen durch die Leiterin der Organisation Female Founder Collective, Rebecca Minkoff, die Instagram Story School, Netzwerkgruppen und viele mehr.

Bei der Veranstaltung werden Verkaufsmaschinen ohne Kundenkontakt eine unübertroffene Einkaufserfahrung mit ausgewählten Artikeln von Kleinunternehmen im Besitz von Frauen mit Sitz in Atlanta schaffen. Zudem kommen 100 des Kaufpreises dieser Produkte, die von diesen Maschinen verkauft werden, der uneigennützigen Organisation Women's World Banking zugute, die Unternehmerinnen mit niedrigem Einkommen weltweit die Finanzwerkzeuge und Ressourcen zur Verfügung stellt, mit denen diese ihre Vorstellungen ausbauen und umsetzen können.

Teilnehmerinnen erhalten ein She's-Next-Toolkit mit Ressourcen, die Informationen von Branchenführern dazu enthalten wie Unternehmen zu führen und zu verbessern sind. Weiterhin liefert das Kit wichtige Unterlagen und eine Beschreibung aller Zahlungsdienste von Visa für beinahe jeden geschäftlichen Bedarf. Das Toolkit steht demnächst kleinen Unternehmen auf nationaler Ebene zum Herunterladen aus dem Internet bereit.

"Unterstützung von einem so großen Unternehmen wie Visa und seine Ressourcen zu erhalten, hilft uns sehr weiter", sagte Melissa Gallagher, Eigentümerin und Betreiberin vom COCO MISCHA mit Sitz in Atlanta."She's Next, Empowered by Visa schafft für geschäftstätige Frauen ein lokales und erweitertes nationales Forum."

Weitere Informationen zur "She's Next, Empowered by Visa"-Initiative erhalten Sie unter www.visa.com/shesnext.

