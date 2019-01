Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Insgesamt sei das vierte Quartal ordentlich verlaufen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es dürfte die Investoren aber etwas enttäuschen, dass die Darmstädter in diesem Jahr weitere Investitionen tätigten, sodass die operativen Margen zurückgingen. Die Aktie sei gleichwohl nicht sehr anspruchsvoll bewertet./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 07:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / 07:46 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-01-31/14:28

ISIN: DE000A2GS401