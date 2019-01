Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Buy" mit einem Kursziel von 1750 Pence belassen. Die Genehmigung eines Generikums für das Asthmamedikament "Advair Diskus" sei trotz einiger Verzögerungen zu erwarten gewesen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher blieben seine Schätzungen unverändert, zumal drei derartige Generika bis 2020 berücksichtigt seien./mf/jkr Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 02:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / 02:31 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-01-31/14:29

ISIN: GB0009252882