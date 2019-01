Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever NV nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Der Umsatz des Konsumgüterherstellers im vierten Quartal habe enttäuscht, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Margen aufgrund geringerer Marketingausgaben besser ausgefallen als gedacht. Das jüngste Abschneiden werfe Fragen auf, ob das Management den Margen eine höhere Priorität einräume als dem Umsatz, denn ein beschleunigtes Umsatzwachstum sei zuletzt dessen oberstes Ziel gewesen./ajx/mis we would expect the stock to be down on the sales miss/outlook as well as lower quality of margin delivery ments/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 07:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / 07:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-01-31/14:31

ISIN: NL0000009355