Nach dem Kurssturz am gestrigen Mittwoch hat sich Wirecard inzwischen etwas ausführlicher zu den schweren Vorwürfen geäußert, die in einem Artikel der Financial Times (FT) erhoben werden. Auch erste Analysten, Staatsanwaltschaft und Finanzaufsicht BaFin haben nun reagiert. Die Aktie kann sich derweil etwas erholen.

Den vollständigen Artikel lesen ...