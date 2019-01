Die Singulus-Aktie startete zwar gut ins neue Jahr, doch sollten die Anleger den übergeordneten und noch immer aktiven Trend nicht außer Acht lassen. Dieser zeigt nämlich seit Anfang 2018 gen Süden und hat die Aktie in den letzten 12 Monaten immer weiter absacken lassen. Der Relative Stärke Index liegt mittig in seiner Bandbreite und zeigt keine Extremsituation an, demnach kann der Kurs der Aktie in beide Richtungen wandern.

Aktuelles zur Aktie: Keine Signale aus der Charttechnik?

Durch ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...