Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Gamesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Trotz verfehlter Erwartungen im ersten Geschäftsquartal sollte der Windkraftkonzern im Gesamtjahr eine Marge im mittleren Bereich der angepeilten Spanne erreichen können, schrieb Analyst Supriya Subramanian in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 19:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-01-31/14:50

ISIN: ES0143416115