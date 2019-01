Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Godewind Immobilien: Portfolio mit immensem Wertsteigerungspotenzial - Aktienanalyse Die Godewind-Aktie (ISIN: DE000A2G8XX3, WKN: A2G8XX, Ticker-Symbol: GWD) hat im April 2018 ein schwaches Börsendebüt hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...