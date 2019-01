Mainz (ots) - Woche 05/19 Freitag, 01.02.



8.02 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.05 Frontal 21 Deutschland 2019



8.50 auslandsjournal Deutschland 2019



9.20 Der Gefährder - Ein Islamist packt aus Deutschland 2018



10.05 ZDFzoom Hass aus der Moschee Wie radikale Imame Stimmung machen Deutschland 2018



10.35 Der Kalif des Terrors - Abu Bakr al-Baghdadi



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.20 Geheimnisse der Geschichte: Area 51 USA 2014



18.05 Jack the Ripper - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Tatort Tucumé - Pyramidenstadt in Peru



21.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Toten von Stonehenge Großbritannien 2017



22.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Moorleichen Großbritannien 2017



23.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Skelette von York Großbritannien 2017



23.50 Gladiatoren Kampfmaschinen der Antike



0.35 heute journal



1.05 Aliens - Die Jagd nach dem ersten Beweis Großbritannien 2016



1.50 Mysterien des Weltalls Wie sehen Aliens aus? Mit Morgan Freeman USA 2010



2.35 Mysterien des Weltalls Leben ohne Sonne Mit Morgan Freeman USA 2013



3.15 Das Ende unseres Sonnensystems Großbritannien 2016



4.00 Wetterextreme im Universum Großbritannien 2016



