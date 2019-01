IRW-PRESS: Tudor Gold Corp.: Tudor Gold bestätigt das Vorhandensein einer neuen substanziellen Goldzone auf Treaty Creek

VANCOUVER, BC, 31. Januar 2019 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: TUC) (das "Unternehmen" oder "Tudor Gold") freut sich bekannt zu geben, dass eine neue Goldzone mit dem Namen Goldstorm bei Treaty Creek ausgewiesen wurde. Bisher wurde angenommen, dass die Goldmineralisierung, die durch Bohrungen nordöstlich der Copper Belle Zone identifiziert wurde, lediglich eine nordöstliche Erweiterung derselben Zone ist. Nach der Auswertung der Ergebnisse von Bohrlöchern, die in den Jahren 2016, 2017 und 2018 fertiggestellt wurden, scheint jedoch die Mineralisierung nordöstlich von Copper Belle unterschiedliche Eigenschaften, Konfiguration und Geometrie aufzuweisen. Während es unklar ist, ob die Zonen genetisch miteinander verbunden sind, sind diese Zonen physisch voneinander getrennt. Die Lagekarte der Oberflächenbohrungen am Ende dieser Pressemitteilung zeigt die Position der beiden Goldzonen.

Der Exploration Manager von Tudor Gold, Ken Konkin, erklärt: Goldstorm ist ein viel größeres System als Copper Belle. Es ist mindestens 300 Meter breit und erstreckt sich vertikal über 700 Meter. Die Zone wurde ungefähr 500 Meter entlang eines nordöstlichen Azimuts verfolgt. Die Goldmineralisierung scheint sich in Richtung Nordosten und Südosten fortzusetzen. Die Goldmineralisierung wurde im nördlichsten Bohrloch CB18-39, das 0,981 Gramm pro Tonne über 563,8 Meter aufwies, deutlich stärker. Der obere Teil von CB18-39 betrug durchschnittlich 1,141 g/t Gold über 280,5 Meter und eine untere Zone in demselben Bohrloch wies durchschnittlich 1,154 Gramm pro Tonne Gold über 156 Meter auf. Dieses Bohrloch hat am Ende in einer Mineralisierungszone geendet und wir werden die Option prüfen, in diesem Jahr erneut in das Bohrloch einzudringen, um die Mineralisierung tiefer auszudehnen. Das Hauptaugenmerk wird jedoch darauf gerichtet sein, die Goldstorm-Zone entlang des Streichs Richtung Nordosten und auch Richtung Südosten auszudehnen.

In den kommenden Monaten hoffen wir auf ein besseres Verständnis der Aspekte, die die Goldmineralisierung betrifft. Eine erneute Überprüfung der Bohrlochinformationen hat das Vorhandensein einer nordwestlichen Aufschiebungszone (thrust fault) ergeben. Es scheint, dass dieser den oberen Kontakt des Goldstorm-Systems definiert. Die Beziehung zwischen diesen Verwerfungen (fault) zur Entstehung der Mineralisierungszone ist ein Aspekt der weiteren Erkundungen, ebenso wie die verschiedenen Arten der Sulfidmineralisierung, der Verkieselung und der Alterung. Die Zusammenstellung und Auswertung dieser Daten wird bei der Planung der Bohrkampagne in der kommenden Explorationssaison hilfreich sein.

Die folgende Tabelle enthält Goldverbundwerte aus vier Bohrlochabschnitten, die die Goldstorm-Zone durchtrennen, einschließlich der Ergebnisse von Diamantbohrlöchern, die in den Jahren 2016, 2017 und 2018 fertiggestellt wurden. Niedriggradige Goldmineralisierung tritt als breite Umhüllung auf, die einen Horizont mit stärkere Goldmineralisierung im oberen Teil des Systems beinhaltet. Darüber hinaus zeigen die Bohrlochabschnitte das Vorhandensein eines zweiten, tieferen Goldhorizonts. Die entsprechenden Abschnitte 108+00 NE, 109+00 NE, 110+00 NE und 111+00 NE werden am Ende dieser Pressemitteilung angezeigt.

Table I: Sections 108+00NE, 109+00NE, 110+00NE and 111+00NE Gold Composites

Section Drill From (To (m)InterceptGold Grade (

Hole m) (m) gpt

108+00NE CB17-09 41.0 545.0 504.0 0.488

includin41.0 200.0 159.0 0.708

g

CB17-12 3.0 243.5 240.5 0.797

includin33.0 224.0 191.0 0.923

g

CB17-24 3.5 563.0 559.5 0.576

includin62.0 275.0 213.0 0.945

g

CB18-32 196.5 783.5 587.0 0.497

includin196.5 316.5 120.0 1.045

g

CB18-36 659.5 772.0 112.5 0.454

includin659.5 704.5 45.0 0.778

g

includin682.0 703.0 21.0 1.035

g

CB18-38 20.5 635.0 614.5 0.430

includin248.5 353.0 104.5 0.691

g

and 468.5 638.0 169.5 0.659

109+00NE CB16-03 88.0 708.0 620.0 0.534

includin112.0 426.0 314.0 0.733

g

CB17-04 152.1 327.0 174.9 0.804

CB17-27 12.5 536.0 523.5 0.640

includin12.5 350.0 337.5 0.762

g

CB18-31 404.0 680.5 276.5 0.494

includin481.0 597.0 116.0 0.732

g

CB18-33B599.0 623.0 24.0 0.367

TABLE 1

(CONTINUE

D)

110+00NE CB17-06 182.5 589.5 407.0 0.675

includin222.0 393.5 171.5 0.814

g

CB17-07 99.5 530.0 430.5 0.625

includin162.5 309.5 147.0 1.028

g

CB18-37B125.0 819.5 694.5 0.457

includin300.5 423.5 123.0 0.949

g

111+00NE CB18-39 141.5 705.3 563.8 0.981

includin141.5 422.0 280.5 1.141

g

includin539.0 695.0 156.0 1.154

g

DDH's CB17-06, CB17-07, CB17-09 and CB18-39 all ended

in

significant gold mineralization

* Alle Bohrproben sind ungeschnitten und die Intervalle spiegeln die Länge der gebohrten Abschnitte wider.

* Wahre Breiten / Mächtigkeiten der Mineralisierung wurden nicht bestimmt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45770/TudorGold_ DEPRcom.001.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45770/TudorGold_ DEPRcom.002.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45770/TudorGold_ DEPRcom.003.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45770/TudorGold_ DEPRcom.004.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45770/TudorGold_ DEPRcom.005.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45770/TudorGold_ DEPRcom.006.jpeg

QA/QC

Im Jahr 2016 und 2017 wurden Bohrkernproben bei Activation Laboratories Ltd. in Kamloops, BC, vorbereitet und analysiert. Im Jahr 2018 wurden Bohrkernproben im ALS Global-Labor in Terrace, BC, vorbereitet und im Geochemischen Labor von ALS Global in North Vancouver, BC, untersucht. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird durch die Vorlage von Blindproben, zertifizierten Standards und doppelten Proben überwacht, die regelmäßig von Tudor Gold-Mitarbeitern in den Probenstrom eingefügt werden. Die Qualitätssysteme von Activation Laboratories und ALS Global Laboratories entsprechen den Anforderungen der internationalen Normen ISO 17025: 2005.

QP

Die qualifizierte Person für dieses Pressemeldung im Sinne des National Instrument 43-101 ist der Explorationsmanager des Unternehmens, Ken Konkin, P.Geo. Er hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen gelesen und genehmigt, die die Grundlage für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen bilden.

Über Tudor Gold

Tudor Gold ist ein Explorationsunternehmen mit Fokus auf Edelmetall- und Basismetallprojekten in der kanadischen Provinz British Columbia. Die Projekte befinden sich im berühmten Goldenen Dreieck, einem Gebiet, in der es diverse historische Minen gibt sowie mehrere große Lagerstätten beherbergt, die in Produktion gebracht werden können. Das 17.913 Hektar große Treaty Creek Projekt (Tudor Gold ist zu 60% beteiligt) grenzt an das KSM-Grundstück von Seabridge Gold Inc. im Südwesten und an das Grundstück Brucejack von Pretium Resources Inc. im Südosten. Das Unternehmen ist außerdem zu 60% an dem Electrum-Projekt beteiligt und zu 100% an dem 18.300 Hektar großen Crown-Projekt.

"Walter Storm"

Walter Storm

President and Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter

www.tudor-gold.com oder wenden Sie sich an:

Marketsmart Communications Inc.

Tel: 604-261-4466

Toll-Free: 877-261-4466

Email: info@marketsmart.ca

Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

Cautionary Statements regarding Forward-Looking Information

Certain statements contained in this press release constitute forward-looking information. These statements relate to future events or future performance. The use of any of the words "could", "intend", "expect", "believe", "will", "projected", "estimated" and similar expressions and statements relating to matters that are not historical facts are intended to identify forward-looking information and are based on the Company's current belief or assumptions as to the outcome and timing of such future events. Actual future results may differ materially.

All statements including, without limitation, statements relating to the Goldstorm Zone as well as any other future plans, objectives or expectations of the Company are forward-looking statements that involve various risks and uncertainties. There can be no assurance that such statements will prove to be accurate and actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Important factors that could cause actual results to differ materially from the Company's plans or expectations include risks relating to the actual results of current exploration activities, fluctuating gold prices, possibility of equipment breakdowns and delays, exploration cost overruns, availability of capital and financing, general economic, market or business conditions, regulatory changes, timeliness of government or regulatory approvals and other risks detailed herein and from time to time in the filings made by the Company with securities regulators. The Company expressly disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements whether as a result of new information, future events or otherwise except as otherwise required by applicable securities legislation.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45770

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45770&tr=1

