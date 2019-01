Bonn / Karlsruhe (ots) - Das vhs-Lernportal hat den delina-Preis 2019 in der Kategorie "Gesellschaft und lebenslanges Lernen" gewonnen. Der Innovationspreis delina zeichnet innovative, neue Impulse für die Zukunft des Lernens aus und wird auf der Learntec, der Leitmesse für digitale Bildung, verliehen. Bitkom, der Digitalverband Deutschlands, steht als ideeller Träger hinter dem Preis.



In der Begründung der Jury heißt es: "Ein sehr durchdachtes Konzept. Es ist einfach gehalten, aber gerade dadurch ganz besonders für das Einsatzgebiet geeignet. Es ist intuitiv zu bedienen und bietet gleichzeitig aber eine Fülle an Lernangeboten. Es ist sowohl für Lehrende als auch für Lernende geeignet und berücksichtigt durch die Einbeziehung des Mobile Learning im besonderen Maße den modernen Ansatz des Lernens 'anywhere and anytime'. Es fördert das Lernen im eigenen Lerntempo und bietet den Lernenden ausreichend Gelegenheit zum Üben. Das Konzept hat eine sehr gute Übertragbarkeit auf andere Szenarien, was die Preiswürdigkeit nochmals unterstreicht."



https://vhs-Lernportal.de ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes, kostenfreies digitales Lernangebot des Deutschen Volkshochschul-Verbandes. Es bietet Online-Kurse im Bereich Deutsch als Zweitsprache sowie für die Alphabetisierung und Grundbildung. Das Lernportal bietet im Bereich Deutschlernen einen digitalen Integrationskurs und ein umfangreiches Angebot zum Erwerb von berufssprachlichen Kenntnissen. Im Bereich der Alphabetisierung kann neben Lesen und Schreiben auch Rechnen geübt werden.



Das Portal ist ideal in vhs-Kursen nutzbar, ermöglicht aber auch das Überbrücken von Wartezeiten vor oder zwischen den Kursen sowie ein unabhängiges Lernen. Schulungen für Lehrkräfte und Unterrichtsmaterialen werden ebenfalls kostenfrei angeboten.



"Wir wollen das vhs-Lernportal zu einem umfassenden Grundbildungsportal ausbauen. Über den Innovationspreis für digitale Bildung freuen wir uns sehr, zeigt er uns doch, dass wir dabei auf dem richtigen Weg sind", so die stellvertretende Direktorin des Deutschen Volkshochschul-Verbands Gundula Frieling.



Weitere Informationen vhs-Lernportal: https://vhs-lernportal.de Deutscher Volkshochschul-Verband e. V.: https://www.dvv-vhs.de



