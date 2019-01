Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe ist weiter auf Expansionskurs, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Anfang 2019 hat der niedersächsische LED-Leuchtenhersteller und Industriedienstleister eine Kooperation mit dem renommierten Leuchtenspezialisten BEGA aus Menden vereinbart. Zusätzlich zum eigenen Sortiment bietet die Deutsche Lichtmiete ab sofort ausgewählte Leuchten von BEGA an. Nach LED-Weltmarktführer Nichia setzt mit BEGA ein weiterer etablierter Player der Branche auf das innovative Marktmodell der Deutschen Lichtmiete. Der Oldenburger LED-Leuchtenproduzent kann über die neue Partnerschaft sein Lösungsportfolio um ein spezielles Produktspektrum im Innen- und Außenbereich erweitern. Die BEGA-Leuchten werden im Mietmodell der Deutschen Lichtmiete angeboten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...