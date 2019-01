Hannover (ots) - Der Reparaturmarkt für Smartphones in Deutschland ist groß und unübersichtlich. Bei der Vielzahl an Handywerkstätten fehlt es oft an preislicher Transparenz. Auch bei der Qualität der verbauten Ersatzteile sind Smartphone-Nutzer oft nicht ausreichend aufgeklärt. Worauf Betroffene bei einer Handyreparatur achten sollten und warum sich ein Vergleich der Ersatzteil-Qualitäten lohnt, erklärt Clickrepair, der Reparatur-Marktplatz von Wertgarantie.



Auf der Suche nach der passenden Werkstatt spielen Kosten und Qualität bei einer Reparatur eine zentrale Rolle für den Smartphone-Nutzer. Anhand des Reparaturpreises ist für den Nutzer jedoch schwer erkennbar, ob es sich beim Ersatzteil um ein Original oder eine Kopie handelt. Wenn dies nicht angegeben ist, lohnt es sich bei der Werkstatt direkt nachzufragen. Doch der Zeitaufwand für den Nutzer ist dabei groß.



Schnelle und transparente Lösungen bieten Reparaturportale



Um sich lange Recherchen oder schlecht durchgeführte Reparaturen zu ersparen, bieten Reparaturportale wie der Reparatur-Marktplatz von Wertgarantie eine gute Vergleichbarkeit. Unter mehr als 1000 Handywerkstätten deutschlandweit können Smartphone-Nutzer die für sie passende Reparatur u.a. anhand des Preises, der Reparaturdauer oder Ersatzteil-Qualität wählen. Sowohl zertifizierte als auch freie Werkstätten sind dort vertreten - von Apple über Samsung bis hin zu Huawei.



Erstaunlicherweise ist die Preisdifferenz zwischen den Ersatzteil-Qualitäten für eine Reparatur oft gar nicht so hoch wie vielleicht erwartet: Bei einem Samsung S7 Displaytausch ist die zertifizierte A+ Reparatur unter Erhalt der Herstellergarantie beim günstigsten Anbieter nur 29 Euro teurer als bei der freien Werkstatt mit der Ersatzteil-Klassifizierung B, bei der keine Original-Ersatzteile verwendet werden. Wem eine Basis-Ersatzteil-Qualität ausreicht, der bekommt die Displayreparatur eines S7 bereits für 90 Euro. Anders sieht es beim iPhone 8 aus, hier ist die Differenz von A+ zu B mit 106 Euro deutlich spürbar.



Modell A+ A B C Samsung Galaxy S7 153 140 124 90 Apple iPhone 8 171 * 65 60 Reparaturkosten für einen Displaytausch nach Ersatzteil-Qualität in Euro (günstigste Anbieter) *Für Apple gibt es auf dem freien Reparaturmarkt keine Original-Ersatzteile, lediglich zertifizierte Werkstätten bieten diese an.



"Transparenter kann ein Reparatur-Marktplatz nicht sein. Anhand der angegebenen Ersatzteil-Qualitäten wissen unsere Kunden, was sie für ihr Geld bekommen. Auch die Dauer der Reparatur ist für sie ersichtlich, denn keiner möchte lange auf sein Smartphone verzichten.", sagt Marco Brandt, Bereichsleiter Digital Business von Wertgarantie.



Nutzer können selbst bestimmen, welche Ersatzteil-Qualität sie haben möchten



Der Reparatur-Marktplatz unterteilt die Reparaturen in A+, A, B und C Qualitäten. Bei einer A+ Reparatur werden ausschließlich Original-Ersatzteile verbaut und es geht kein Garantie- oder Gewährleistungsanspruch auf die restlichen Teile des Smartphones verloren. Denn A+ Reparaturen werden über Clickrepair nur von zertifizierten Handywerkstätten angeboten. Bei einer Reparatur mit der Ersatzteil-Qualität A werden auch Originalteile verbaut, jedoch besteht die Möglichkeit, dass der Nutzer seine Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller für die nicht reparierten Teile verliert. Bei denjenigen, wo die Gewährleistungsansprüche ohnehin bereits abgelaufen sind, spielt dieses Risiko keine Rolle. Bei den restlichen Ersatzteil-Qualitäten B und C handelt es sich um keine Original-Ersatzteile. "Das ist das Schöne an der transparenten Klassifizierung der Ersatzteile, es ist für jedes Bedürfnis oder jeden Geldbeutel die passende Reparatur vorhanden", so Brandt.



Über clickrepair.de:



www.clickrepair.de ist der Reparatur-Marktplatz von WERTGARANTIE für Handys und Smartphones. Mit mehr als 1000 Handywerkstätten bundesweit ist clickrepair führender Reparatur-Marktplatz im Bereich von Handys und Smartphones. Der Marktplatz bietet Nutzern die größte Vergleichbarkeit und Transparenz bei der Auftragsabwicklung. Von Displayschäden über Akkudefekte bis hin zu Anschlussproblemen finden Handy-Besitzer das optimale Reparaturangebot, entweder vor Ort oder als Versandreparatur. Den Auftrag können Smartphone-Besitzer auf der Suche nach einer Reparaturmöglichkeit bequem über das clickrepair-Portal erteilen und erhalten so zusätzliche Sicherheit. Smartphone-Nutzer, die ihr kaputtes Gerät über clickrepair.de reparieren lassen, können es im gleichen Zug vor zukünftigen Defekten mit dem Premium Reparaturschutz absichern. Seit der Verschmelzung zum 1. Januar 2018 mit dem ehemaligen Betreiber Valuecare24 GmbH wird clickrepair.de von der Wertgarantie Beteiligungen GmbH betrieben.



OTS: clickrepair newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122330 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122330.rss2



Pressekontakt: Gina Schneider | Referentin für Public Relations & Marketing Tel: 0511 71280-648 | E-Mail: presse@clickrepair.de WERTGARANTIE Beteiligungen GmbH | Breite Straße 6 | 30159 Hannover



Weitere Informationen zu den Ersatzteil-Qualitäten stehen unter www.clickrepair.de/klassifizierung-der-ersatzteil-qualitaet bereit.